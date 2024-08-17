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Віктор Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обовʼязків генерального директора дитячої лікарні «Охматдит», фото: Віктор Ляшко
Очільник МОЗ призначив виконувача обовʼязків гендиректора «Охматдиту»https://racurs.ua/ua/n198400-ochilnyk-moz-pryznachyv-vykonuvacha-obov-yazkiv-gendyrektora-ohmatdytu.htmlРакурс
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко призначив виконувача обовʼязків генерального директора дитячої лікарні «Охматдит».
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Ним став Олександр Урін, котрий нині очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій «Охматдиту». Про це Ляшко сьогодні, 17 серпня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.
За словами Ляшка, це рішення він ухвалив після зустрічі з персоналом лікарні.
Пересвідчився, що колектив лікарні йому (Уріну — ред.) довіряє, — зазначив міністр. — Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять «Охматдит» ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало.
Раніше сьогодні стало відомо, що гендиректора «Охматдиту» Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків.
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