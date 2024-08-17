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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: ГСЧС

В Сумах завершили аварийно-восстановительные работы на месте ракетного удара (ФОТО, ВИДЕО)

17 авг 2024, 20:35
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У Сумах співробітники ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського ракетного удару.


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Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що сьогодні, 17 серпня, весь день рятувальники надавали всебічну допомогу громадянам, житло яких пошкодило ударною хвилею від ворожої атаки по обласному центру.

Для здійснення висотних робіт залучалася спеціальна техніка. Проводився демонтаж аварійних конструкцій, серед яких 50 віконних рам.

За допомогою плит ОСБ та плівки, вдалось тимчасово відновити 117 вікон, — зазначили у відомстві.

Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вранці завдали ракетного удару по Сумах. Сталося влучання в районі проспекту Свободи. У будинках довкола було багато пошкоджених вікон, горіли автівки.

Источник: Ракурс


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