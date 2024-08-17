Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198401-u-sumah-zavershyly-avariyno-vidnovluvalni-roboty-na-misci-raketnogo-udaru-foto-video.html

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У Сумах співробітники ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського ракетного удару.

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Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що сьогодні, 17 серпня, весь день рятувальники надавали всебічну допомогу громадянам, житло яких пошкодило ударною хвилею від ворожої атаки по обласному центру.

Для здійснення висотних робіт залучалася спеціальна техніка. Проводився демонтаж аварійних конструкцій, серед яких 50 віконних рам.

За допомогою плит ОСБ та плівки, вдалось тимчасово відновити 117 вікон, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні вранці завдали ракетного удару по Сумах. Сталося влучання в районі проспекту Свободи. У будинках довкола було багато пошкоджених вікон, горіли автівки.