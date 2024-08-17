В приграничные Сумщины вводятся новые ограничения, фото: «Липовая Долина News»

https://racurs.ua/n198404-na-sumschine-vvodyat-ogranicheniya-na-prebyvanie-v-20-kilometrovoy-pogranichnoy-zone-ova.html

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У Сумській області запроваджуються обмеження на перебування у 20-кілометровій прикордонній зоні.

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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Сьогодні території у 20-ти кілометровій зоні, як зазначив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, це тиловий оборонний рубіж наших військ. До цих територій буде обмежений доступ. Представники сил оборони будуть контролювати в’їзд до визначених ділянок прикордоння, — наголосив очільник ОВА Володимир Артюх.

Він зазначив, що алгоритм і порядок перебування цивільних людей на цій ділянці наразі узгоджуються.

В першу чергу ми це робимо, аби убезпечити наших захисників та не дати можливості ворогу отримати важливу для нього інформацію про місця розташування Сил оборони, їх матеріальне забезпечення, — додав він.

Також на Сумщині продовжується евакуація з населених пунктів, які розташовані на відстані п’яти і 10 км від лінії зіткнення.

За словами очільника ОВА, безпекова ситуація у прикордонні області залишається напруженою — попри зменшення артилерійських і мінометних обстрілів ворог активно застосовує керовані авіабомби та інші авіаційні засоби ураження.

Кількість застосування КАБів збільшилась в рази. Якщо за перші півроку було зафіксовано до 400 таких ударів, то лише за останні 10 днів їх уже понад 200, — наголосив він. — Ворог безжальний, він руйнує нашу інфраструктуру, але найстрашніше — вбиває мирних людей.

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