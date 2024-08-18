Работу комплексов «Сыч» и FPV-дронов в тылу россиян показало ГУР. Фото: Генштаб

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Розвідувальні та ударні дрони атакують по об'єкти росіян не лише на фронті, але й у тилу.

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Зокрема, група «Партизани» 9-го департаменту ГУР МО України застосували ударно-розвідувальний комплекс «Сич» та FPV-дронів для знищення військової техніки, комплексів спостереження, об'єктів логістики та польових укріплень росіян. Про це 18 серпня Головне управління розвідки повідомило у Facebook.

Вогневого ураження як на фронті, так і у тилу ворога розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів «Сич», а також FPV-дронів, — йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначили, що робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже — результативно.

Нагадаємо, у серпні розвідувально-ударна група «Циклон» завдала ураження дронами по спостережних пунктах, техніці та особовому складу ворога на Кінбурнській косі. Зокрема, дрони спопелили бронемашину «Тигр», бронетранспортер з особовим складом, чотири машини УАЗ та пікап. Також були уражені два кулеметні та один мінометний розрахунки, розрахунок протитанкового комплексу.