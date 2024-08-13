ГУР показало ураження цілей на Кінбурнській косі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198247-operaciya-na-kinburnskiy-kosi-u-gur-opublikuvaly-spysok-urajenyh-ciley-video.html

Ракурс

ГУР показало ураження російських цілей на Кінбурнській косі.

.

Під час серпневої операції на цій території розвідувально-ударна група «Циклон» завдала ураження дронами по спостережних пунктах, техніці та особовому складу ворога. Про це Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міністерства оборони України 13 серпня повідомив у Telegram.

Зокрема, дрони спопелили бронемашину «Тигр», бронетранспортер з особовим складом, чотири машини УАЗ та пікап. Також були уражені два кулеметні та один мінометний розрахунки, розрахунок протитанкового комплексу.

Крім того, на Кінбурнській косі знищили два спостережні пункти росіян, антени, вогневу позицію та особовий склад противника у будинку.

Нагадаємо, 9 серпня спецпризначенці розвідки здійснили рейд на Кінбурнську косу, яка тимчасово перебуває під контролем ворога. Були атаковані укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам'ятник суворова».