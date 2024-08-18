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Ракурс
Российская артиллерия ударила по Мирнограду. Фото: Вадим Филашкин

Российская артиллерия ударила по Мирнограду, есть погибшие (ФОТО)

18 авг 2024, 16:19
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Мирноград на Донеччині продовжує руйнувати російська армія.


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Зранку у неділю, 18 серпня, загарбники обстрілюють місто з артилерії. Спершу росіяни поцілили у приватний будинок — загинула жінка 1941 року народження. Ще одна 56-річна місцева мешканка отримала поранення. Удар пошкодив три оселі. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у Facebook.

А під час другого артилерійського обстрілу снаряд влучив поруч із автомобілем. Через це загинув 44-річний чоловік. Ще шість приватних будинків пошкоджені.

Також очільник області поінформував, що в містах Мирноград і Селидове Покровського району зробили довшою комендантську годину — тепер вона буде діяти щодня з 15.00 до 11.00. Зміни почнуть діяти від завтра, 19 серпня.

Закликаю всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку, — наголосив Філашкін.

Російська артилерія вдарила по Мирнограду. Фото: Вадим Філашкін

Російська артилерія вдарила по Мирнограду. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, 17 серпня російська авіація завдала удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці та супермаркету в Мирнограді. Від багатоповерхівки, в яку прилетіла ворожа авіабомба, майже нічого не залишилося. Були загиблі та поранені.

Источник: Ракурс


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