Рашисти вдарили по дев’ятиповерхівці у Мирнограді, загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198398-rashysty-vdaryly-po-dev-yatypoverhivci-u-myrnogradi-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 17 серпня, обстріляли місто Мирноград на Донеччині.
Ворог поцілив у недобудовану дев’ятиповерхівку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Рятувальна операція триває.
За інформацією видання «РБК-Україна», рашисти завдали удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці та супермаркету. Від багатоповерхівки, в яку прилетіла ворожа авіабомба, майже нічого не залишилося.
Виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк вчора, 16 серпня, в ефірі «Радіо Свобода» повідомив, що російські війська перебувають вже за 6 км від міста. У місті залишаються ще приблизно 20 тис. людей, усіх планують вивезти до кінця серпня.
Джерело: Вадим Філашкін, «РБК-Україна», «Радіо Свобода»