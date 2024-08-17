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Ракурс
Последствия российского удара по Мирнограду, фото: Вадим Филашкин

Рашисты ударили по девятиэтажке в Мирнограде, погиб человек (ФОТО)

17 авг 2024, 18:56
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Російські загарбники сьогодні, 17 серпня, обстріляли місто Мирноград на Донеччині.


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Ворог поцілив у недобудовану дев’ятиповерхівку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Рятувальна операція триває.

За інформацією видання «РБК-Україна», рашисти завдали удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці та супермаркету. Від багатоповерхівки, в яку прилетіла ворожа авіабомба, майже нічого не залишилося.

Виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк вчора, 16 серпня, в ефірі «Радіо Свобода» повідомив, що російські війська перебувають вже за 6 км від міста. У місті залишаються ще приблизно 20 тис. людей, усіх планують вивезти до кінця серпня.

Наслідки російського удару по Мирнограду, фото: Вадим Філашкін

Джерело: Вадим Філашкін, «РБК-Україна», «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


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