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Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: ГСЧС
Рашисты ударили «смерчами» по Краматорску — из-под завалов спасли человека (ФОТО)https://racurs.ua/n198396-rashisty-udarili-smerchami-po-kramatorsku-iz-pod-zavalov-spasli-cheloveka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 17 серпня, обстріляли місто Краматорськ на Донеччині з РСЗВ «Смерч».
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Одна з ракет влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками було пошкоджено газопровід. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Згодом прес-служба ДСНС повідомила, що з-під завалів частково зруйнованого цим обстрілом двоповерхового житлового будинку врятували чоловіка 1962 року народження. Пораненого чоловіка передали працівникам швидкої допомоги.
Всього рятувальники розібрали 0,5 т будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені, — зазначають у відомстві.
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