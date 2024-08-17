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Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: ГСЧС

Рашисты ударили «смерчами» по Краматорску — из-под завалов спасли человека (ФОТО)

17 авг 2024, 18:05
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Російські загарбники сьогодні, 17 серпня, обстріляли місто Краматорськ на Донеччині з РСЗВ «Смерч».


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Одна з ракет влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками було пошкоджено газопровід. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Згодом прес-служба ДСНС повідомила, що з-під завалів частково зруйнованого цим обстрілом двоповерхового житлового будинку врятували чоловіка 1962 року народження. Пораненого чоловіка передали працівникам швидкої допомоги.

Всього рятувальники розібрали 0,5 т будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені, — зазначають у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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