Галицкие десантники захватили российский танк «Прорыв». Скриншот с видео

https://racurs.ua/n198424-galickie-desantniki-zahvatili-rossiyskiy-tank-proryv-v-kurskoy-oblasti-video.html

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Українські десантники захопили новітній російський танк Т-90М «Прорив».

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Техніку захопили у Курській області російської федерації. Ця машина стала трофеєм бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ Збройних сил України. Про це 18 серпня прес-служба 80 ОДШБр повідомила у Facebook.

Відео з трофеєм вже опублікували в мережі. На танку не видно суттєвих ушкоджень.

Військові розповіли, що захоплення танку відбулося під час однієї з рейдових операцій галицьких десантників у тил ворога, де вони мали здійснити зачистку ворожих позицій.

Як відомо, російська армія отримала першу партію Т-90М у 2020 році. Цей танк є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72. Ці машини отримали принципово нову башту, більш потужний двигун, новий багатоканальний приціл.

Нагадаємо, у мережі показали, як американська бойова машина піхоти Bradley врятувала життя українських бійців з 47-ї бригади на Покровському напрямку.