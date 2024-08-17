Знову Bradley врятувала життя бійців - 47 бригада провела евакуацію та знищила противника

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Знову американська БМП Bradley врятувала життя українських бійців. Прес-служба 47 бригади провела евакуацію та знищила противника на Покровському напрямку.

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У бригаді пишуть, що попри успіхи оборонців в Курській області, росіяни звідси масово поки що не перекидають свої війська. Основна ударна сила залишається на Донбасі.

На відео видно, що окупанти наблизилися до позицій ЗСУ майже впритул. Після того, як філігранно відпрацювала артилерія, екіпаж БМП Bradley викосивши посадку, врятував життя воїнів.

Відео аеророзвідників підрозділу «Божа справа».