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Ракурс
Боевая платформа «Лють 2.0». Фото: «Азов»

Гвардейцы показали боевую платформу «Лють 2.0» — что умеет робот (ФОТО)

18 авг 2024, 21:20
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Бойова платформа «Лють 2.0» вже на озброєнні 12-ї бригади «Азов».


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Цей роботизований дрон розроблений в Україні. Його озброїли кулеметом та оснастили четвертим класом захисту. Робот може три дні працювати в автономному режимі та має до 20 км запасу ходу. Про це 18 серпня Національна гвардія України повідомила у Telegram.

«Лють» може виконувати бойові завдання — вогнем з кулемета підтримувати піхоту. Крім того, платформа може здійснювати розвідку поля бою на небезпечних ділянках.

У Нацгвардії наголосили, що платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів та значно полегшить життя бійців на передовій.

Бойова платформа «Лють 2.0». Фото: «Азов»

Бойова платформа «Лють 2.0». Фото: «Азов»

Бойова платформа «Лють 2.0». Фото: «Азов»

Бойова платформа «Лють 2.0». Фото: «Азов»

Бойова платформа «Лють 2.0». Фото: «Азов»

Нагадаємо, 14 серпня Міноборони повідомило, що перший в Україні пожежний наземний робот допустили до експлуатації у ЗСУ. Цей інженерний роботизований комплекс пожежогасіння — рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я. Оператор із безпечного місця може направляти робота до епіцентру загоряння, а потік рідини регулюється дистанційно.

Источник: Ракурс


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