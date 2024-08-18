Морпехи сняли российское знамя еще в одном селе Курской области. Фото:

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Ракурс

ЗСУ зняли прапор країни-агресора в одному з населених пунктів Курської області рф.

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Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти скинули російський триколор у селі Апанасівка Кореневського району. Військовий заліз на стовп та за декілька секунд зняв російський прапор. Відповідне відео 501 ОБМП 18 серпня опублікував у Facebook.

Морська піхота України разом з іншими підрозділами Сил Оборони в авангарді виконання бойових завдань у Курській області РФ. Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти скидають триколорну ганчірку в селі Апанасівка, — йдеться у підписі до відео.

Як відомо, Апанасівка розташована південно-західніше Коренево. Відстань до районного центру складає близько 13 км, а до кордону з Україною — 10 км. Повз Апанасівку проходить важлива дорога, що йде на село Снагость, а звідти — на саме Коренево.

Нагадаємо, 18 серпня командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео знищення ще одного мосту у Курській області, котрий російська армія використовувала у логістичних цілях.