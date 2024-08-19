Россияне продолжают отбирать имущество украинцев на ВОТ, фото: Движение «Голос»

https://racurs.ua/n198435-rashisty-rasshirili-programmu-otjima-nedvijimogo-imuschestva-ukraincev-na-vot-luganschiny-ova.html

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У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області програму «віджиму» нерухомого майна поширили на дачі та садові ділянки, розташовані навколо міста.

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Про це сьогодні, 19 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Дали людям місяць, аби ті підтвердили право власності. Скористалися при цьому перевіреним способом — розміщенням оголошень по населеному пункту та в Інтернеті, якого в містян досі немає. Тож, дізнавалися сєвєродончани про ймовірну втрату майна випадково, — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно на ТОТ окупаційні адміністрації заявили про завершення першої черги «націоналізації безгосподарчого майна» на ТОТ.