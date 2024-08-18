Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты «национализируют» имущество украинцев на ВОТ, фото: Игорь Яковенко

Оккупанты заявили о завершении первой очереди «национализации бесхозяйного имущества» на ВОТ

18 авг 2024, 13:47
999

На тимчасово окупованих територіях України триває конфіскація майна тих українців, які вимушено покинули регіон через прихід «визволителів».


.

Про це сьогодні, 18 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупаційні адміністрації нещодавно відзвітували у кремль щодо стану ситуації з виявлення такого майна й процесу його «націоналізації» станом на 16 серпня.

Саме цей день був встановленою Москвою як завершення першої черги. Такий контроль дозволяє Москві розуміти який регіон краще справляється з поставленими задачами по відбору майна українців, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають повідомляти про всіх дотичних до цього процесу представників окупаційних адміністрацій до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров