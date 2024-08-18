Окупанти заявили про завершення першої черги «націоналізації безгосподарчого майна» на ТОТ

Окупанти заявили про завершення першої черги «націоналізації безгосподарчого майна» на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n198415-okupanty-zayavyly-pro-zavershennya-pershoyi-chergy-nacionalizaciyi-bezgospodarchogo-mayna-na-tot.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України триває конфіскація майна тих українців, які вимушено покинули регіон через прихід «визволителів».
Про це сьогодні, 18 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що окупаційні адміністрації нещодавно відзвітували у кремль щодо стану ситуації з виявлення такого майна й процесу його «націоналізації» станом на 16 серпня.
Саме цей день був встановленою Москвою як завершення першої черги. Такий контроль дозволяє Москві розуміти який регіон краще справляється з поставленими задачами по відбору майна українців, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС закликають повідомляти про всіх дотичних до цього процесу представників окупаційних адміністрацій до відповідного анонімного чат-бота.