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Ракурс
Рашисти «націоналізовують» майно українців на ТОТ, фото: Игорь Яковенко

Окупанти заявили про завершення першої черги «націоналізації безгосподарчого майна» на ТОТ

18 сер 2024, 13:47
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На тимчасово окупованих територіях України триває конфіскація майна тих українців, які вимушено покинули регіон через прихід «визволителів».


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Про це сьогодні, 18 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупаційні адміністрації нещодавно відзвітували у кремль щодо стану ситуації з виявлення такого майна й процесу його «націоналізації» станом на 16 серпня.

Саме цей день був встановленою Москвою як завершення першої черги. Такий контроль дозволяє Москві розуміти який регіон краще справляється з поставленими задачами по відбору майна українців, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають повідомляти про всіх дотичних до цього процесу представників окупаційних адміністрацій до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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