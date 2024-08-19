В Украине растет потребление электроэнергии, фото:

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В Україні через спеку продовжує зростати споживання електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні, у понеділок 19 серпня, станом на 9.30 рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день — п’ятницю 16 серпня.

Це зумовлено поширенням спеки на більшість областей України, — наголошують у компанії.

Зазначається, що вчора, 18 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня.