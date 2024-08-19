Потребление электроэнергии растет из-за жары — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n198438-potreblenie-elektroenergii-rastet-iz-za-jary-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні через спеку продовжує зростати споживання електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що сьогодні, у понеділок 19 серпня, станом на 9.30 рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день — п’ятницю 16 серпня.
Це зумовлено поширенням спеки на більшість областей України, — наголошують у компанії.
Зазначається, що вчора, 18 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня.
Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі — сьогодні з 17.00 до 21.00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб. В зазначені години буде застосовуватись одна черга відключень, — додали в «Укренерго».