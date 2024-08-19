Трое мужчин задержаны в Крыму за прослушивание украинских песен

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В Крыму за прослушивание «Океана Эльзы» задержали троих мужчин, фото: «Океан Эльзы»
Трое мужчин задержаны в Крыму за прослушивание украинских песенhttps://racurs.ua/n198440-troe-mujchin-zaderjany-v-krymu-za-proslushivanie-ukrainskih-pesen.htmlРакурс
У Криму затримали трьох чоловіків, які слухали українські пісні.
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Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на проросійського блогера Олександра Таліпова.
Стверджується, що затримали слухали «голосно слухали» пісні гурту «Океан Ельзи» та композиції, які нібито «ображають російського президента».
Також у каналі Таліпова були опубліковані виправдувальні відео затриманих — ймовірно, вони були записана під тиском.
Зазначається, що у рф та на тимчасово окупованих територіях силовики переслідують проукраїнськи налаштованих мешканців.
Так, Таліпов у своєму Telegram-каналі публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок подібних скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію армії рф».
Джерело: «Крим.Реалії»
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