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В Крыму за прослушивание «Океана Эльзы» задержали троих мужчин, фото: «Океан Эльзы»

Трое мужчин задержаны в Крыму за прослушивание украинских песен

19 авг 2024, 12:08
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У Криму затримали трьох чоловіків, які слухали українські пісні.


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Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на проросійського блогера Олександра Таліпова.

Стверджується, що затримали слухали «голосно слухали» пісні гурту «Океан Ельзи» та композиції, які нібито «ображають російського президента».

Також у каналі Таліпова були опубліковані виправдувальні відео затриманих — ймовірно, вони були записана під тиском.

Зазначається, що у рф та на тимчасово окупованих територіях силовики переслідують проукраїнськи налаштованих мешканців.

Так, Таліпов у своєму Telegram-каналі публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок подібних скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію армії рф».

Джерело: «Крим.Реалії»


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