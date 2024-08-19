Трьох чоловіків затримали у Криму за прослуховування українських пісень

У Криму за прослуховування «Океану Ельзи» затримали трьох чоловіків, фото: «Океан Ельзи»

https://racurs.ua/ua/n198440-troh-cholovikiv-zatrymaly-u-krymu-za-prosluhovuvannya-ukrayinskyh-pisen.html

Ракурс

У Криму затримали трьох чоловіків, які слухали українські пісні.

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Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на проросійського блогера Олександра Таліпова.

Стверджується, що затримали слухали «голосно слухали» пісні гурту «Океан Ельзи» та композиції, які нібито «ображають російського президента».

Також у каналі Таліпова були опубліковані виправдувальні відео затриманих — ймовірно, вони були записана під тиском.

Зазначається, що у рф та на тимчасово окупованих територіях силовики переслідують проукраїнськи налаштованих мешканців.

Так, Таліпов у своєму Telegram-каналі публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок подібних скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію армії рф».

Джерело: «Крим.Реалії»