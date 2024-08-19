ВСУ тренируются использовать приборы ночного видения, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

https://racurs.ua/n198443-vsu-proveli-trenirovku-s-ispolzovaniem-priborov-nochnogo-videniya-foto.html

Ракурс

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала фото нічних тренувань українських військових.

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Зазначається, що сучасна війна передбачає ведення нічних бойових дій, тож щоб підрозділ зміг зненацька атакувати противника вночі потрібні довгі і виснажливі тренування, під час котрих:

тренують очі та тіло ефективно діяти в умовах обмеженої видимості для розвитку відчуттів та навичок орієнтування в темряві;

вчаться використовувати сучасні засоби спостереження, такі як тепловізори, прилади нічного бачення та нічні приціли.