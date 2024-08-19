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ЗСУ тренуються використовувати прилади нічного бачення, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

ЗСУ провели тренування з використанням приладів нічного бачення (ФОТО)

19 сер 2024, 13:45
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30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала фото нічних тренувань українських військових.


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Зазначається, що сучасна війна передбачає ведення нічних бойових дій, тож щоб підрозділ зміг зненацька атакувати противника вночі потрібні довгі і виснажливі тренування, під час котрих:

  • тренують очі та тіло ефективно діяти в умовах обмеженої видимості для розвитку відчуттів та навичок орієнтування в темряві;
  • вчаться використовувати сучасні засоби спостереження, такі як тепловізори, прилади нічного бачення та нічні приціли.

Але навіть із ними, нічні операції вимагають від піхотинців високого рівня натренованості та координації, — наголошують у бригаді.

ЗСУ тренуються використовувати прилади нічного бачення, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Джерело: Ракурс


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