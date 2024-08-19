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ЗСУ тренуються використовувати прилади нічного бачення, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького
ЗСУ провели тренування з використанням приладів нічного бачення (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198443-zsu-provely-trenuvannya-z-vykorystannyam-pryladiv-nichnogo-bachennya-foto.htmlРакурс
30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала фото нічних тренувань українських військових.
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Зазначається, що сучасна війна передбачає ведення нічних бойових дій, тож щоб підрозділ зміг зненацька атакувати противника вночі потрібні довгі і виснажливі тренування, під час котрих:
- тренують очі та тіло ефективно діяти в умовах обмеженої видимості для розвитку відчуттів та навичок орієнтування в темряві;
- вчаться використовувати сучасні засоби спостереження, такі як тепловізори, прилади нічного бачення та нічні приціли.
Але навіть із ними, нічні операції вимагають від піхотинців високого рівня натренованості та координації, — наголошують у бригаді.