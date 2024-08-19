В одному з лісопаркових господарств Києва на місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 виявили 60 небезпечних «м'ячиків».

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Їх транспортували на підривний майданчик і знищили, повідомляє сьогодні, 19 серпня, прес-служба ДСНС.

Зазначається, що такі «небезпечні м’ячики»:

У жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся їх і одразу повідомляйте про такі знахідки на 101, — наголошують у ДСНС.