Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Саперы уничтожили десятки опасных «мячиков», фото: ГСЧС
60 опасных «мячиков» обезвредили саперы в Киеве после ракетной атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n198446-60-opasnyh-myachikov-obezvredili-sapery-v-kieve-posle-raketnoy-ataki-foto.htmlРакурс
В одному з лісопаркових господарств Києва на місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 виявили 60 небезпечних «м'ячиків».
.
Їх транспортували на підривний майданчик і знищили, повідомляє сьогодні, 19 серпня, прес-служба ДСНС.
Зазначається, що такі «небезпечні м’ячики»:
- мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей;
- коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.
У жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся їх і одразу повідомляйте про такі знахідки на 101, — наголошують у ДСНС.
Нагадаємо, російські загарбники використовують для ударів по Україні ракети з касетними бойовими частинами. Касетний модуль може вміщувати приблизно 60 вибухонебезпечних «кульок».
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...