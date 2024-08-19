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Сапери знищили десятки небезпечних «м’ячиків», фото: ДСНС
60 небезпечних «м'ячиків» знешкодили сапери у Києві після ракетної атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198446-60-nebezpechnyh-myachykiv-zneshkodyly-sapery-u-kyievi-pislya-raketnoyi-ataky-foto.htmlРакурс
В одному з лісопаркових господарств Києва на місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 виявили 60 небезпечних «м'ячиків».
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Їх транспортували на підривний майданчик і знищили, повідомляє сьогодні, 19 серпня, прес-служба ДСНС.
Зазначається, що такі «небезпечні м’ячики»:
- мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей;
- коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.
У жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся їх і одразу повідомляйте про такі знахідки на 101, — наголошують у ДСНС.
Нагадаємо, російські загарбники використовують для ударів по Україні ракети з касетними бойовими частинами. Касетний модуль може вміщувати приблизно 60 вибухонебезпечних «кульок».
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