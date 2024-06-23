Уламки російських касетних боєприпасів продовжують знешкоджувати на Волині, фото: ДСНС

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На Волині на місці падіння уламків після російських обстрілів, здійснених в ніч на 22 червня, продовжують працювати сапери.

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Про це сьогодні, 23 червня, повідомляють прес-служби ДСНС і Нацполіції.

Зазначається, що осколки боєприпасів, зокрема схожі на кулі металеві елементи, розлетілися на значну територію, вони можуть бути між будинками, в городах, на вулицях тощо.

Такі суббоєприпаси містять уражаючі елементи у вигляді кульок, всередині наявна вибухова речовина, — наголошують у поліції. — Загалом, вони невеликі, вагою до 2 кілограмів, тож можуть викликати цікавість як дорослих, так і дітей. Але чіпати їх самостійно — вкрай небезпечно.

Вибухотехніки застерігають: при виявленні таких предметів жодних маніпуляцій з ними самостійно проводити не можна, потрібно повідомити про це поліцію — небезпечні предмети вилучать та знищать.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня поблизу Луцька були збиті ворожі повітряні цілі.