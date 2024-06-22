Рашисти вночі били по аеродромах ракетами Х-101 з касетною боєчастиною

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Ракурс

Російські воєнні злочинці під час терористичної ракетної атаки у ніч проти 22 червня випустили по Україні 10 крилатих ракет Х-101/Х-555.

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Їх випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області, з них сім ракет було знищено нашою протиповітряною обороною.

Як дізнався Defense Express з власних джерел, щонайменше одна ракета Х-101 у залпі мала касетну бойову частину — ракета нова, виготовлена у другому кварталі 2024 року, були використані ворогом для атаки по летовищах, збита силами ППО.

Відзначається, що касетний модуль такої ракети вміщує приблизно 60 «кульок» (суббоєприпас має індекс 136в3), вага однієї становить приблизно 4400 грамів. Нагадаємо — підходити до таких суббоєприпасів дуже небезпечно, бо вони можуть мати систему автоматичного підриву за таймером. Тому при виявленні таких об'єктів потрібно терміново викликати на місце відповідні служби.

Відмінність касетного елементу до бойової частини крилатої ракети Х-101 полягає в тому, що його корпус має форму двох півкуль з підривачем на одній з них, тоді як, наприклад, «кулька» до ракети Х-59 — кулеподібна, підривач розташований збоку.

Ворог вже не вперше використовує Х-101 з касетною бойовою частиною — раніше у червні вночі під час обстрілу вперше збито крилату ракету Х-101 з касетною бойовою частиною.

Противник використовує свої Х-101 з касетною бойовою частиною передусім для ударів по аеродромах, щоб досягти максимального ефекту — наприклад, під час удару Х-101 в ніч на 7 червня (коли вперше була збита Х-101 з касетною бойовою частиною) цілями для цих ракет був аеродром у Старокостянтинові за даними з відкритих джерел.

Також одна з Х-101 з касетною бойовою частиною була збита під час атаки ворога в ніч на 12 червня, тоді російське окупаційне військо намагалося поцілити цими ракетами найімовірніше по аеродрому у Василькові. Тому з огляду на появу F-16 цього року критично важливим збивати такі ракети завчасно, щоб уникнути щонайменше пошкодження літаків такими «кульками».