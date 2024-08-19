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Ракурс
На пораженной украинскими дронами нефтебазе в Ростовской области раздался повторный взрыв

На пораженной украинскими дронами нефтебазе в Ростовской области раздался повторный взрыв (ВИДЕО)

19 авг 2024, 15:42
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В Пролетарську Ростовської області рф вже другу добу намагаються ліквідувати пожежу на нафтобазі, яку уразили Збройні сили України.


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Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв зізнався 19 серпня, що «залучені фахівці змушені виконувати свої завдання у важких умовах високих температур».

Наразі 18 пожежників звернулися до медиків, 14 із них надано амбулаторну допомогу. Решту доправлено до ЦРЛ і вони перебувають там у стані середньої тяжкості через отримані опіки.

Водночас місцеві телеграм-канали пишуть, що на нафтобазі пролунав у понеділок повторний вибух, через що і постраждали пожежники. Офіційна влада інформацію не підтверджує.

Источник: Ракурс


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