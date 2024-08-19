Рада способна запретить УПЦ МП,— «слуга народа» Потураев

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Ракурс

У Раді достатньо голосів для заборони УПЦ Московського патріархату.

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Про це повідомив «Укрінформу» «слуга народу» Микита Потураєв.

Сьогодні я оцінюю шанси на його підтримку в залі вище, ніж тоді, коли ми змушені були вдатися до акції протесту біля трибуни (23 липня. — «Ракурс»). Ми вважали, що у нас на той день було 240 голосів, оптимістично — можливо, 250. Зараз я думаю, що з підтримкою Президента, і керівника Офісу Президента, і президії на чолі з Головою Верховної Ради у нас має бути точно більше голосів, — сказав парламентар.

За словами Потураєва, конституційної більшості на підтримку законопроєкту не набереться через те, що серед колишніх членів ОПЗЖ тільки один народний депутат у першому читанні підтримав цей законопроєкт.

Тому конституційної більшості не набереться, але, думаю, що ми його впевнено проголосуємо, — додав нардеп.

Історія питання

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підтримала заборону діяльності релігійних організацій, повʼязаних з росією.

Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку, — йдеться в заяві.

Представники українських релігійних організацій також засудили діяльність Російської православної церкви, яка стала «співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності».

Нагадаємо, що Верховна Рада 23 липня не проголосувала за законопроєкт про заборону УПЦ. Днями президент закликав парламентарів зібратися для розгляду ініціативи, яка «забезпечить духовну незалежність».

Суть законопроекта

15 серпня комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував депутатам підтримати відповідний законопроєкт, але вніс кілька змін.

По-перше, буде змінено назву закону і він називатиметься «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

По-друге, два пункти закону почнуть працювати раніше та пізніше набрання законом чинності. Перший пункт стосується підготовки до реалізації на рівні уряду, другий — часу, який потрібен усім українським релігійним організаціям, щоб визначитися.

За дев’ять місяців після набрання законом чинності Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті зможе йти суду про припинення діяльності релігійної організації, якщо вона встановила зв’язок із РПЦ.

Також в законопроєкті прописали зміни щодо права релігійних організацій, які пов’язані із рф, безкоштовно користуватися державним та комунальним майном.

За словами Потураєва, термін у дев’ять місяців потрібен не для порятунку релігійних установ пов’язаних з росією, а для дотримання усіх законних процедур, що передбачені у зв’язку із майбутнім набранням чинності законопроєкту «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».