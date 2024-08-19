Отключения света вернулись - Укрэнерго сетует на жару

https://racurs.ua/n198455-otklucheniya-sveta-vernulis-ukrenergo-setuet-na-jaru.html

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Графіки відключень світла знову запроваджує Укренерго.

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У вівторок, 20 серпня, вони діятимуть з 16.00 до 00.00.

З 16.00 до 17.00 та з 22.00 до 24.00 будуть застосовувати одну чергу відключень, з 17.00 до 22.00 — дві.

В Укренерго пояснили, що до України повернулась спека, а разом з нею — і вимушені відключення електроенергії.

Уникнути їх не вдається, бо втрачені 9 гігават потужності зруйнованих або пошкоджених теплових та гідроелектростанцій поки вдалося відновити лише частково, тому зі збільшенням споживання у спеку — зростає і дефіцит в енергосистемі.

Відключення застосовуються у вечірні години, хоча температурний пік припадає на день. В Укренерго пояснили, що час найвищої температури повітря і найбільшого споживання — не збігаються. Порівняно із липнем температура вночі та вранці зараз нижча, а отже — менше і споживання у цей час доби. Однак, загалом пікові періоди споживання зараз є типовими для літа: споживання вдень зростає та лишається на високому рівні у робочі дні.

Вже понад тиждень добові піки споживання електроенергії фіксуються у вечірні години. Це час, коли люди приходять до своїх нагрітих за день домівок та одночасно вмикають велику кількість електроприладів — кондиціонери, чайники, бойлери, електроплити. Тому вечірній пік споживання відчутно вищий, ніж ранковий, коли кондиціонери після прохолодної ночі непотрібні.