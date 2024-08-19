На нефтебазе в Ростовской области выгорело 11 резервуаров с топливом

https://racurs.ua/n198457-na-neftebaze-v-rostovskoy-oblasti-vygorelo-11-rezervuarov-s-toplivom.html

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На нафтобазі у Ростовській області вигоріло 11 резервуарів з паливом. Пожежа ще триває.

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РосЗМІ пишуть, що постраждали вже 40 співробітників МНС. Пожежа вже поширилася на понад 1000 квадратних метрів.

Сьогодні, 19 серпня, на нафтобазі в Ростовській області пролунав повторний вибух.

Рос ЗМІ повідомляють, що п’ятеро пожежників перебувають у реанімації.

ЗМІ повідомляють, що на території об'єкта знаходиться більш як 80 резервуарів з нафтопродуктами. Одразу після ураження українськими дронами загорілось декілька цистерн. Вранці понеділка пожежа перекинулась і на інші резервуари.