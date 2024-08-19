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На нафтобазі у Ростовській області вигоріло 11 резервуарів з паливом
На нафтобазі у Ростовській області вигоріло 11 резервуарів з паливом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198457-na-naftobazi-u-rostovskiy-oblasti-vygorilo-11-rezervuariv-z-palyvom.htmlРакурс
На нафтобазі у Ростовській області вигоріло 11 резервуарів з паливом. Пожежа ще триває.
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РосЗМІ пишуть, що постраждали вже 40 співробітників МНС. Пожежа вже поширилася на понад 1000 квадратних метрів.
Сьогодні, 19 серпня, на нафтобазі в Ростовській області пролунав повторний вибух.
Рос ЗМІ повідомляють, що п’ятеро пожежників перебувають у реанімації.
ЗМІ повідомляють, що на території об'єкта знаходиться більш як 80 резервуарів з нафтопродуктами. Одразу після ураження українськими дронами загорілось декілька цистерн. Вранці понеділка пожежа перекинулась і на інші резервуари.