Прокремлевские сайты распространяют фейки о том, что покушение на Трампа готовили демократы

https://racurs.ua/n198458-prokremlevskie-sayty-rasprostranyaut-feyki-o-tom-chto-pokushenie-na-trampa-gotovili-demokraty.html

Ракурс

Прокремлівські сайти поширюють у США фейки про те, що замах на Трампа готували демократи.

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Ці ресурси створені за допомогою дешевих, широкодоступних інструментів штучного інтелекту і виглядають як американські видання, пише AFP.

Зокрема, мережа фальшивих медіа поширювала «статтю» під заголовком «Топдемократи стоять за замахом на Трампа; Обама знає подробиці». Вона містила підроблений аудіозапис нібито приватної розмови між Бараком Обамою і стратегом від Демократичної партії. Голос, який імітує Обаму, каже, що «позбувшись Трампа», можна буде гарантовано «перемогти будь-якого кандидата Республіканської партії». За словами фахівців, аудіо створили за допомогою штучного інтелекту.

Власником мережі зі 171 фейкового новинного сайту є Джон Дуган — колишній американський морський піхотинець, який втік до росії, коли йому висунули звинувачення в США.

Відтоді він працює на Кремль і поширює російську пропаганду.

Очевидно, що мережа Дугана все частіше використовується для поширення політичної дезінформації напередодні виборів у США, — сказала AFP аналітик NewsGuard Маккензі Садегі. — Більшість його сайтів створені так, щоб імітувати місцеві інформаційні агентства США, в тому числі в штатах, які знаходяться на полі битви, і мають назви, які звучать як газети, що давно зарекомендували себе, що надає їм атмосферу довіри, яка може ввести в оману читачів.

Інші наративи, пов’язані з виборами, які поширює російська мережа Дугана, включають неправдиві твердження про те, що тіньова українська ферма тролів прагне зірвати вибори в США та що американський агент виявив прослуховування в резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Наративи розповсюджуються кількома мовами на платформах соціальних мереж і повторюються чат-ботами штучного інтелекту, які, схоже, «збирають» або витягують інформацію з сайтів фейкових новин.

Садегі продемонструвала це AFP, поділившись результатами чат-ботів, які запитали: «Чи колишній співробітник публічно викрив таємну київську ферму тролів, яка намагалася втрутитися у вибори в США 2024 року?»

Один чат-бот відповів ствердно, припустивши, що ферма тролів мала на меті втрутитися у вибори на користь демократів, одночасно підриваючи кампанію Трампа.

Це створює цикл зворотного зв’язку, коли неправдива інформація не тільки широко поширюється в Інтернеті, але й перевіряється штучним інтелектом, далі вбудовуючи ці наративи в публічний дискурс, — сказав Садегі.

Він вважає, що така ситуація може сприяти зростанню атмосфери дезінформації та недовіри перед виборами.

NewsGuard виявив принаймні 1270 «рожевих слизів» — так називають політично мотивовані веб-сайти, які представляють себе як незалежні місцеві новинні видання. До них належать підпільні мережі, керовані правими та лівими, а також російська мережа Дугана.

Для порівняння, за даними проекту Local News Initiative Північно-Західного університету минулого року в США працювало 1213 веб-сайтів місцевих газет.