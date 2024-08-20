ВСУ отражали атаку на Киев. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n198465-rf-atakovala-kiev-dronami-i-raketami-v-kmva-rasskazali-podrobnosti.html

Ракурс

Ракетно-дроновий удар відбивав Київ вночі та вранці 20 серпня.

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Вночі окупанти атакували столицю ударними БпЛА, які всі були знищені протиповітряною обороною. А вранці ворог застосував для обстрілу крилаті ракети, ймовірно, «Іскандер-К». ППО знищила ці цілі ще на підступах до міста. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Попередньо відомо, що у столиці ніхто не постраждав, а руйнування не зафіксовані.

У КМВА додали, що Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця й 41 оголошена повітряна тривога для столиці від початку серпня.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня окупанти атакували Україну 11 ударними безпілотниками типу Shahed. Українські військові збили усі ворожі БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.