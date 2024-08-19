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Рашисти атакували Україну «шахедами» в ніч на 19 серпня
Усі 11 «шахедів» збили сили ППО України в ніч на 19 серпня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198434-usi-11-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-19-serpnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, атакували Україну 11 ударними безпілотниками типу Shahed.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Запуски «шахедів» здійснювалися з:
- курського напрямку;
- Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях, — вказано в повідомленні.
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