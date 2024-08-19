Рашисти атакували Україну «шахедами» в ніч на 19 серпня

https://racurs.ua/ua/n198434-usi-11-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-19-serpnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, атакували Україну 11 ударними безпілотниками типу Shahed.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Запуски «шахедів» здійснювалися з:

курського напрямку;

Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).