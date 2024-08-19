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Ракурс
Рашисти атакували Україну «шахедами» в ніч на 19 серпня

Усі 11 «шахедів» збили сили ППО України в ніч на 19 серпня (ІНФОГРАФІКА)

19 сер 2024, 08:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, атакували Україну 11 ударними безпілотниками типу Shahed.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Запуски «шахедів» здійснювалися з:

  • курського напрямку;
  • Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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