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Рашисты атаковали Украину «шахедами» в ночь на 19 августа
Все 11 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 19 августа (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n198434-vse-11-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-19-avgusta-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, атакували Україну 11 ударними безпілотниками типу Shahed.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Запуски «шахедів» здійснювалися з:
- курського напрямку;
- Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях, — вказано в повідомленні.
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