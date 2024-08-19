Рашисты атаковали Украину «шахедами» в ночь на 19 августа

https://racurs.ua/n198434-vse-11-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-19-avgusta-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, атакували Україну 11 ударними безпілотниками типу Shahed.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Запуски «шахедів» здійснювалися з:

курського напрямку;

Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).