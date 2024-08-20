Россияне оккупировали еще три населенных пункта Донбасса. Карта: DeepState

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Ракурс

Російська армія окупувала ще три населені пункти на Донбасі.

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Під контроль країни-агресора перейшли Межове, Скучне та Журавка Донецької області. Також ворог просунувся біля Гродівки та в Завітному. Крім того, тривають важкі бої за Нью-Йорк. Про це 20 серпня проект DeepState повідомив у Telegram.

Водночас аналітики поінформували, що Сили оборони України просунулися біля Мартинівки в Курській області російської федерації.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що протягом 19 серпня на фронті було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Понад третина з них припала на Покровський напрямок. Крім того, 24 рази ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Неліпівка, Залізне та, найактивніше, біля Торецька.

Нагадаємо, 18 серпня 46-та окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомила, що російські війська окупували селище Нью-Йорк у Донецькій області. Також росіяни вже увійшли на околиці Торецька з двох напрямків та підійшли до міст Гродівка та Новогродівка. Красногорівка теж практично окупована.