Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни окупували ще три населені пункти Донбасу. Карта: DeepState

Росіяни окупували ще три населені пункти Донбасу — DeepState

20 сер 2024, 08:50
999

Російська армія окупувала ще три населені пункти на Донбасі.


.

Під контроль країни-агресора перейшли Межове, Скучне та Журавка Донецької області. Також ворог просунувся біля Гродівки та в Завітному. Крім того, тривають важкі бої за Нью-Йорк. Про це 20 серпня проект DeepState повідомив у Telegram.

Водночас аналітики поінформували, що Сили оборони України просунулися біля Мартинівки в Курській області російської федерації.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що протягом 19 серпня на фронті було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Понад третина з них припала на Покровський напрямок. Крім того, 24 рази ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Неліпівка, Залізне та, найактивніше, біля Торецька.

Росіяни окупували ще три населені пункти Донбасу. Карта: DeepState

Росіяни окупували ще три населені пункти Донбасу. Карта: DeepState

Нагадаємо, 18 серпня 46-та окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомила, що російські війська окупували селище Нью-Йорк у Донецькій області. Також росіяни вже увійшли на околиці Торецька з двох напрямків та підійшли до міст Гродівка та Новогродівка. Красногорівка теж практично окупована.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів