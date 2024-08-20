ВРУ приняла законопроект о запрете УПЦ МП в Украине. Фото:

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Верховна Рада прийняла в цілому законопроект про заборону УПЦ Московського патріархату в Україні.

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У вівторок, 20 серпня, народні обранці проголосували за проект закону № 8371 «Про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з росією». За це проголосували 265 парламентарів. Проти голосували 29 нардепів, четверо утрималися, а не голосували 24 депутати. Про це народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили у Telegram.

Цим проектом закону встановлюється обмеження релігійним організаціям у зв’язку з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється. Також він визначає, що саме розуміється під такими зв’язками. Законом надається термін, протягом якого українські організації повинні позбутися цих зв’язків.

Також закон визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги й надає державним органам повноваження щодо взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимог закону.

Як голосували нардепи:

«Слуга народу» — 173

«Європейська солідарність» — 25

«Батьківщина» — 17

«Платформа за життя та мир» — 1

«За майбутнє" — 9

«Голос» — 18

«Довіра» — 11

«Відновлення України» — 0

Позафракційні — 11

Зазначається, що закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Крім одного пункту — громади УПЦ МП матимуть дев’ять місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Нагадаємо, 16 серпня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Радою церков, де обговорили законопроект про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні. Глава держави наголошував, що цей документ дозволить виключити жодні маніпуляції Москви щодо української церкви.