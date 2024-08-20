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Рада декриминализовала самовольное оставление воинской части - условия

Рада декриминализовала самовольное оставление воинской части — условия

20 авг 2024, 15:35
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Рада декриміналізувала самовільне залишення військової частини, якщо це вперше і боєць повернувся на службу.


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Парламент ухвалив законопроєкт № 11322, який звільняє військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство, повідомив нардеп Павло Фролов.

Це можливе у таких випадках:

  • якщо це трапилося вперше;
  • якщо порушник заявив про намір повернутися до війська на стадії судового розгляду;
  • якщо командир частини надав суду письмову згоду на повернення військового до служби.

Источник: Ракурс


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