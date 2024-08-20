Рада декриминализовала самовольное оставление воинской части - условия

https://racurs.ua/n198481-rada-dekriminalizovala-samovolnoe-ostavlenie-voinskoy-chasti-usloviya.html

Ракурс

Рада декриміналізувала самовільне залишення військової частини, якщо це вперше і боєць повернувся на службу.

.

Парламент ухвалив законопроєкт № 11322, який звільняє військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство, повідомив нардеп Павло Фролов.

Це можливе у таких випадках: