Рада декриміналізувала самовільне залишення військової частини, якщо це вперше і боєць повернувся на службу

Рада декриміналізувала самовільне залишення військової частини — умови

https://racurs.ua/ua/n198481-rada-dekryminalizuvala-samovilne-zalyshennya-viyskovoyi-chastyny-umovy.html

20 сер 2024, 15:35 999

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