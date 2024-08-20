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Рада декриміналізувала самовільне залишення військової частини, якщо це вперше і боєць повернувся на службу
Рада декриміналізувала самовільне залишення військової частини — умовиhttps://racurs.ua/ua/n198481-rada-dekryminalizuvala-samovilne-zalyshennya-viyskovoyi-chastyny-umovy.htmlРакурс
Рада декриміналізувала самовільне залишення військової частини, якщо це вперше і боєць повернувся на службу.
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Парламент ухвалив законопроєкт № 11322, який звільняє військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство, повідомив нардеп Павло Фролов.
Це можливе у таких випадках:
- якщо це трапилося вперше;
- якщо порушник заявив про намір повернутися до війська на стадії судового розгляду;
- якщо командир частини надав суду письмову згоду на повернення військового до служби.