Бои за Нью-Йорк – россия заявила о захвате, в ВСУ говорят, что контролируют часть города

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Міноборони росії заявило про захоплення Нью-Йорка, Генштаб ЗСУ не коментує. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в армії вранці стверджували, що ЗСУ ще тримають оборону в північній частині селища, а на його околицях тривають запеклі бої.

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У Генеральному штабі ЗСУ вранці 20 серпня повідомили про 24 російські атаки на Торецькому напрямку за минулу добу, зокрема, у районі селища Нью-Йорк — попри появу повідомлень про окупацію цього населеного пункту.

Народна депутатка Мар’яна Безугла в ефірі Свобода. Live 19 серпня заявила, що Нью-Йорк на Донеччині вже не перебуває під контролем України.

Сили оборони ще тримають позиції у Нью-Йорку, сказали 20 серпня співрозмовники УП у керівництві 53 бригади та ОТУ «Луганськ».

Окрім браку піхоти, розповідає співрозмовник УП, справа також у певних проблемах з наявним особовим складом. На напрямку Нью-Йорка та сусіднього Торецька є проблеми з вмотивованістю військових і доволі високий показник тих, хто пішов у СЗЧ (залишив позиції). Подолавши частину Нью-Йорка, росіяни вже активно рухаються до наступного селища — Неліпівки. Наші є у Нью-Йорку, тримаємо оборону. Контролюємо приблизно 20% (селища — ред.). Росіяни просуваються за рахунок великої кількості резерву. Ми вбиваємо, вони йдуть. У нас, на жаль, таких резервів немає, — заявили у пресслужбі. Раніше аналітики DeepState повідомили про просування російських військ на Донеччині, зокрема в Північному і Нью-Йорку. У Генштабі заявили, що станом на 20 серпня на Торецькому напрямку росіяни 21 раз атакували українські війська у районах Торецька, Нью-Йорка, Залізного, Неліпівки та Північного.

ЗСУ почали відчувати «снарядний голод» після перекидання підрозділів на Курщину, пише FT.

Видання з посиланням на неназваного високопосадовця, пише, що навіть за кілька днів до початку Курської операції оборона на Донеччині «давала тріщину».

Російські солдати все ще прокладають собі шлях крізь українську оборону, захоплюючи села і міста і наближаючи Москву до її заявленої мети — повного контролю над Донецькою областю на сході України, — говориться у статті.

Financial Times з посиланням на офіційні особи, які беруть участь в операції, пише, що для забезпечення Курської операції Україна перекинула понад 10 тисяч військовослужбовців, включаючи багато елітних повітряно-десантних військ і механізованих бригад, з Донецької та Харківської областей.