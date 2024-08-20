Шел 909 день «СВО» — в россии создали группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

https://racurs.ua/n198486-shel-909-den-svo-v-rossii-sozdali-gruppirovki-voysk-belgorod-bryansk-i-kursk.html

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У росії створять угруповання військ «Бєлгород», «Курськ» та «Брянськ».

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Про це заявив міністр оборони рф Андрєй Бєлоусов на засіданні Координаційної ради з питань військової безпеки прикордонних територій.

За його словами, командувачі цих угруповань та представник Генерального штабу ЗС рф відповідатимуть «за захист громадян та територій від атак безпілотних літальних апаратів та інших засобів нападу». Хто очолить ці угруповання, не уточнюється.

Раніше Міноборони рф повідомляло лише про діяльність угруповань російських військ, що воюють в Україні.

Українські військові з 6 серпня ведуть наступальну операцію у прикордонних районах Курської області. У регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації федерального масштабу. З 10 серпня у Курській, Білгородській та Брянській областях діє режим контртерористичної операції.