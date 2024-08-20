Колонну российской бронетехники аэроразведка 79 бригады заметила на подступах к позициям - что было дальше

https://racurs.ua/n198490-kolonnu-rossiyskoy-bronetehniki-aerorazvedka-79-brigady-zametila-na-podstupah-k-poziciyam-chto.html

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Колона російської бронетехніки висунулась для штурму позицій десантників 79 Таврійської бригади. Але її виявила аеророзвідка бригади ще далеко на підступах до своїх позицій.

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Після прицільних пострілів артилерії та ураження першої бронемашини росіян пілотами ударних дронів окупанти почали ганебно тікати.

Російський штурм захлинувся, не почавшись.

По спішеній піхоті, яка у паніці натисла на пʼяти, влучно відпрацювали дронарі 79 бригади.