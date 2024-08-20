Колону російської бронетехніки аеророзвідка 79 бригади помітила на підступах до позицій

https://racurs.ua/ua/n198490-kolonu-rosiyskoyi-bronetehniky-aerorozvidka-79-brygady-pomityla-na-pidstupah-do-pozyciy.html

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Колона російської бронетехніки висунулась для штурму позицій десантників 79 Таврійської бригади. Але її виявила аеророзвідка бригади ще далеко на підступах до своїх позицій.

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Після прицільних пострілів артилерії та ураження першої бронемашини росіян пілотами ударних дронів окупанти почали ганебно тікати.

Російський штурм захлинувся, не почавшись.

По спішеній піхоті, яка у паніці натисла на пʼяти, влучно відпрацювали дронарі 79 бригади.