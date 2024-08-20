В СБУ сообщили число открытых после 24.02.22 уголовных дел, в которых фигурируют священники УПЦ МП

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З початку повномасштабного вторгнення проти понад 100 священників УПЦ МП відкрили кримінальні провадження.

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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

З них майже 50 отримали підозру, 26 — судові вироки.

Справи здебільшого стосувалися держзради та виправдовування російської агресії. Але були й священники, які розкривали розташування українських військ та наводили російські удари.

Нагадаємо, 20 серпня Рада зробила перший крок до заборони діяльності в Україні російської церкви — це насамперед може стосуватися саме УПЦ МП. Але заборона не буде одномоментною — спершу церкві на розрив зв’язків з Москвою дадуть 9 місяців.

Як заявив в коментарі hromadske голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент, згаданий законопроєкт «можливо і забороняє УПЦ МП, однак в Української православної церкви немає приставки МП».

Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Будь-які спроби заборонити об'єктивну річ призведуть до дискредитації, в тому числі й міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати, — вважає митрополит.

Він стверджує, що закон, за який сьогодні проголосували депутати, — більше не про саму церкву, а про її майно. Така ситуація нагадує йому історичні паралелі з комуністичним минулим.

Він також наголосив, що цей закон стосується релігійних організацій, які афільовані з закордонними центрами. За словами архиєрея, УПЦ не має адміністративних зв’язків з закордонними центрами.

На запитання, чи планує УПЦ МП об'єднуватися з ПЦУ, владика Климент зазначив, що УПЦ «неодноразово закликала ПЦУ до пошуків шляхів об'єднання українського православ’я».