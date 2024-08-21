Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области

ВСУ ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области (ВИДЕО)

21 авг 2024, 09:07
999

ЗСУ вдарили по російському ЗРК С-300 біля Новошахтинська у Ростовській області. Після удару по позиції росіян спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується


.

В офіційному повідомленні Генштабу йдеться про те, що операцію провели ВМС разом з іншими складовими Сил оборони.

Генштаб наголосив, що комплекси С-300 росіяни використовують, зокрема, для ударів по мирних містах України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров