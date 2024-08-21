ВСУ ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области

https://racurs.ua/n198502-vsu-udarili-po-rossiyskomu-zrk-s-300-v-rostovskoy-oblasti-video.html

Ракурс

ЗСУ вдарили по російському ЗРК С-300 біля Новошахтинська у Ростовській області. Після удару по позиції росіян спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується

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В офіційному повідомленні Генштабу йдеться про те, що операцію провели ВМС разом з іншими складовими Сил оборони.

Генштаб наголосив, що комплекси С-300 росіяни використовують, зокрема, для ударів по мирних містах України.