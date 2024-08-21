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Ракурс
ЗСУ вдарили по російському ЗРК С-300 у Ростовській області

ЗСУ вдарили по російському ЗРК С-300 у Ростовській області (ВІДЕО)

21 сер 2024, 09:07
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ЗСУ вдарили по російському ЗРК С-300 біля Новошахтинська у Ростовській області. Після удару по позиції росіян спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується


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В офіційному повідомленні Генштабу йдеться про те, що операцію провели ВМС разом з іншими складовими Сил оборони.

Генштаб наголосив, що комплекси С-300 росіяни використовують, зокрема, для ударів по мирних містах України.

Джерело: Ракурс


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