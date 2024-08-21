Часть членов НАТО не ускорила поставки систем ПВО и другого оружия Украине, — Bloomberg

https://racurs.ua/n198503-chast-chlenov-nato-ne-uskorila-postavki-sistem-pvo-i-drugogo-orujiya-ukraine-bloomberg.html

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Декілька країн-членів НАТО досі не виконали зобов’язання, які вони підтвердили на саміті альянсу у Вашингтоні минулого місяця, повідомили джерела на умовах анонімності. За їхніми словами, серед них — обіцянки надіслати щонайменше п’ять додаткових систем дальнього радіуса дії.

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Обіцянка НАТО щодо протиповітряної оборони, яка включає вже взяті на себе зобов’язання, стала центральним елементом підтримки з боку союзників на липневому саміті Альянсу. США, Німеччина і Румунія пообіцяли надіслати по одному комплексу Patriot, а четвертий буде забезпечений компонентами з кількох країн.

Італія пообіцяла надіслати зенітно-ракетний комплекс SAMP-T. Низка членів Альянсу зобов’язалися надіслати Україні інші системи та боєприпаси.