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Ракурс
Часть членов НАТО не ускорила поставки систем ПВО и другого оружия Украине, — Bloomberg

Часть членов НАТО не ускорила поставки систем ПВО и другого оружия Украине, — Bloomberg

21 авг 2024, 09:39
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Декілька країн-членів НАТО досі не виконали зобов’язання, які вони підтвердили на саміті альянсу у Вашингтоні минулого місяця, повідомили джерела на умовах анонімності. За їхніми словами, серед них — обіцянки надіслати щонайменше п’ять додаткових систем дальнього радіуса дії.


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Обіцянка НАТО щодо протиповітряної оборони, яка включає вже взяті на себе зобов’язання, стала центральним елементом підтримки з боку союзників на липневому саміті Альянсу. США, Німеччина і Румунія пообіцяли надіслати по одному комплексу Patriot, а четвертий буде забезпечений компонентами з кількох країн.

Італія пообіцяла надіслати зенітно-ракетний комплекс SAMP-T. Низка членів Альянсу зобов’язалися надіслати Україні інші системи та боєприпаси.

Багато з обіцянок НАТО навряд чи будуть виконані до осені, коли росія, як очікується, скористається вразливістю виснаженої війною України і посилить бомбардування критично важливих об'єктів української інфраструктури, — кажуть джерела агентства.

Источник: Ракурс


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