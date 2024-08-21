Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Как подобрать корм для собаки: учитываем возраст, размер и активность, фото - pixabay

Как подобрать корм для собаки: учитываем возраст, размер и активность

21 авг 2024, 10:44
999

Правильный выбор корма для собаки — залог ее здоровья и долголетия. Важно учитывать несколько ключевых факторов, чтобы обеспечить питомцу полноценное питание. Возраст, размер и уровень активности собаки играют решающую роль при подборе корма. Неправильно подобранное питание может привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение или недостаток необходимых витаминов. Зная особенности своего питомца, вы сможете подобрать для него идеальный рацион. В этой статье мы рассмотрим, как правильно выбирать корм, учитывая возраст, размер и активность собаки.


.

Учитываем возраст собаки

Возраст собаки — один из важнейших критериев при выборе корма. Щенкам, взрослым собакам и стареющим питомцам требуется различное количество питательных веществ и калорий, поэтому важно выбирать корм для собак https://masterzoo.ua/ru/catalog/sobaki/korm-dlya-sobak/, который подходит для каждого этапа их жизни. Для щенков важно выбирать корм с высоким содержанием белков и жиров, что способствует правильному развитию и росту. Взрослым собакам необходим сбалансированный рацион, который поддерживает их активность и здоровье. Стареющим собакам требуется питание, содержащее меньше калорий, но больше витаминов и минералов для поддержки суставов и общего состояния.

Основные моменты, которые следует учитывать:

Питательные потребности по возрасту:

  1. Белок и жир для щенков
  2. Сбалансированный рацион для взрослых
  3. Питание с низким содержанием калорий для стареющих собак
  4. Добавление антиоксидантов для поддержания иммунитета у стареющих собак

Учитываем размер собаки

Размер собаки также оказывает значительное влияние на выбор корма. Маленьким породам требуются корма с более высокой калорийностью в меньших порциях, так как их метаболизм быстрее. Средние породы нуждаются в сбалансированном питании, которое поддерживает их энергию и здоровье. Большие породы склонны к проблемам с суставами, поэтому их корм должен содержать вещества, поддерживающие здоровье костей и суставов. Питательные потребности зависят от размера:

Особенности кормления по размеру:

  1. Высокая калорийность для маленьких пород

  2. Сбалансированное питание для средних пород

  3. Поддержка суставов для больших пород

  4. Большие гранулы для предотвращения быстрого поедания у крупных собак

Учитываем уровень активности

Активность собаки — еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе корма. Очень активные собаки, такие как рабочие породы или собаки, участвующие в спортивных мероприятиях, нуждаютсяв корме с высоким содержанием белка и жира для поддержания их энергии. Менее активным собакам или тем, кто ведет более спокойный образ жизни, требуется корм с меньшим количеством калорий, чтобы избежать набора лишнего веса. Соответствие уровня активности:

Рацион в зависимости от активности:

  1. Высокое содержание белка и жира для активных собак

  2. Низкокалорийные корма для менее активных собак

  3. Особые добавки для собак с уникальными потребностями (например, суставы)

  4. Повышенное содержание углеводов для поддержания выносливости у рабочих пород

Таким образом, правильный выбор корма для собаки должен основываться на её возрасте, размере и уровне активности. Учитывая эти факторы, вы сможете обеспечить питомцу здоровое и сбалансированное питание. Обращайте внимание на ингредиенты корма и советы ветеринара, чтобы сделать наилучший выбор. В итоге, ваш питомец будет радовать вас своим здоровьем и энергичностью.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров