ПВО сбила 51 воздушную цель из 72, которые рашисты ночью запустили по Украине

https://racurs.ua/n198512-pvo-sbila-51-vozdushnuu-cel-iz-72-kotorye-rashisty-nochu-zapustili-po-ukraine.html

Ракурс

У ніч на 21 серпня ворог вдарив по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М» /KN-23, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та 69-ма ударними «шахедами».

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Загалом вдалося збити 51 повітряну ціль: ракету Х-59/Х-69 та 50 «шахедів».

Дрони збивали у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено — імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії.

Також зафіксовано, що ворожий ударний дрон перетнув державний кордон з білоруссю у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся у Бєлгородську область рф.